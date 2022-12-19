Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçük Ömer caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen 40 yaşındaki Hüseyin Dengi'ye plakası belirlenmeyen bir araç içerisinden silahlı saldırı düzenlenmesi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Hüseyin Dengi, Siverek Devlet hastanesindeki tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmişti. 40 yaşındaki Hüseyin Dengi, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.