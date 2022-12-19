Saadet Partili Karaduman, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine imza attı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı'nın teklif verdiği 'aile birliğinin sağlanması' ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza verdi.Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından yapılan açıklama:'Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman bey, aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren 2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24 ve 41'inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini desteklemek üzere imza vermiştir.'