PKK/YPG üyesine operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Gebze İlçesinde düzenlenen operasyonda, PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından, Gebze İlçesinde operasyon düzenlendi.PKK/YPG silahlı terör örgütü ile ilişkisi olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli, yakalanarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmada tamamlanan sorgusunun ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.