Pakistan'dan Hindistan'a korkutan tehdit: Atom bombasını kullanmaktan çekinmeyiz
Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Hindistan’ın Pakistan’ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Marri, Lahor'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'a tehditte bulunarak, Yeni Delhi'nin savaşı tercih etmesi halinde cevabını alacağını dile getirdi.
Marri, Pakistan'ın nükleer silahı sessiz kalmak için elde etmediğini belirterek, nasıl cevap vereceklerini bildiklerini ifade etti.
'ATOM BOMBASINI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİZ'
Hindistan'ın Pakistan'ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayan Marri, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.
Marri'nin açıklamaları, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye 'Gucerat kasabı' benzetmesinin ardından gelen tepkiler sonrası gerçekleşti.
ZERDARİ'DEN MODİ'YE 'KASAP' BENZETMESİ
Zerdari, 16 Aralık'ta ABD'nin New York şehrinde yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi 'Gucerat kasabı' olarak nitelendirmişti.