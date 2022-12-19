Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 211 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 211 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Aralık'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 211 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.Uygulamalarda, çalıntı otomobil, ruhsatsız 3 tüfek ve 3 tabanca, 50 uyuşturucu hap, 2,90 gram esrar, 29,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi