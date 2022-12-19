Los Angeles'ta evsizler için olağanüstü hal: Uygun fiyatlı konutları üretmeye teşvik edecekler

ABD'nin ikinci büyük şehri Los Angeles'ta, 40.000'den fazla evsiz ve milyonlarca yoksul insanın yaşadığı büyük sefalet karşısında, olağanüstü hal ilan edildi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass geçtiğimiz hafta gerçekleşen yemin töreni esnasında duyurduğu olağanüstü hal hakkında yaptığı açıklamada, “Hayat bazı Angelenos için bu kadar zor olduğunda, tüm Angelenos'u etkiler. Bu nedenle Belediye Başkanı olarak ilk işim evsizlik konusunda olağanüstü hal ilan etmek olacak" dedi. Los Angeles İş Konseyi'de konuyla ilgili olarak Bass'a teşekkür ederken, işbirliği ve desteğe hazır olduklarını belirtti. Ayrıca İş Konseyi'nin paylaştığı açıklama metninde idari emirlerle birlikte, uygun fiyatlı konutlar üretmeye teşvik edileceği bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin ikinci büyük şehri Los Angeles'ta, 40.000'den fazla evsiz ve milyonlarca yoksul insanın yaşadığı büyük sefalet karşısında, olağanüstü hal ilan edildi.Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, göreve geldikten sonra ilk iş olarak evsizlik için olağanüstü hal ilan etti. Pazar günü gerçekleşen yemin töreninde olağanüstü hal ilanını duyuran Bass, 'Hayat bazı Angelenos için bu kadar zor olduğunda, tüm Angelenos'u etkiler. Bu nedenle yarın sabah şehrimizin Acil Durum Operasyon Merkezi'nde belediye başkanı olarak ilk günüme başlayacağım ve burada belediye başkanı olarak ilk işim evsizlik konusunda olağanüstü hal ilan etmek olacak' dedi.Los Angeles İş Konseyi, internet sitesinden yaptığı paylaşımla Belediye Başkanı Karen Bass'a teşekkür ederken 'Bu idari emirler, sokaklarımızdaki krize yeterince hitap etme sürecini hızlandırmanın yanı sıra, özel ve kar amacı gütmeyen sektörleri, çok ihtiyacımız olan barınak ve uygun fiyatlı konutları üretmeye teşvik edecek.' ifadeleri ile yapılan çalışmayı destekledi. Los Angles İş Konseyi, 'Belediye Başkanı Bass ile birlikte çalışmayı ve evsiz Angelenos'u hızla barındırmaya ve uygun fiyatlı konut gelişimini hızlandırmaya çalışırken ortak olarak hizmet etmeyi dört gözle bekliyoruz' açıklamasını yaptı.