Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon metrelerce sürüklendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.Yurtbaşı köyü mevkiinde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyonun sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kamyon, bu etki neticesinde yoldan çıktı.Şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.Hafif yaralı olarak kazayı atlatan kamyon sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide İlyasbey Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı.Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.