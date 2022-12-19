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İsveç'ten skandal karar: FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdular!

İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ yayın organı Today's Zaman'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdu.

İsveç'ten skandal karar: FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdular!
Ekleme: 19.12.2022 - 13:15 Güncelleme: 19.12.2022 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
İsveç'ten skandal karar: FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdular!
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iade kararının, çok yakında İsveç Yargıtayı tarafından görüşülüp karara bağlanacağı belirtilmişti.

İsveç Yargıtayından TT'ye yapılan açıklamada, söz konusu davanın çok kısa bir sürede ele alınacağı ve 2023 yılının başında karara bağlanacağı kaydedilmişti.

İADE DURDURULDU

İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ yayın organı Today's Zaman'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdu.

ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'E ÇAĞRI

Svenska Dagbladet gazetesinin haberine göre, Keneş'in daha önceden 4 benzer davadan iade talebi reddedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.
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