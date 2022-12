İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılından bugüne kadar 4 yıldır görev yapan Atlı Polis Grup Amirliği vatandaşların gözbebeği oldu. Birlikte 3'ü kadın 12 personel görev yapıyor.İstanbul'un 39 ilçesinde meydanlarda, parklarda ve bir çok farklı bölgede görev yapan Atlı polisler zorlu bir eğitimden ve tatbikattan geçiyor.İstanbul Sultangazi'de bulunan Atlı Polis Grup Amirliği'nde gerçekleştirilen atlı polislerin tatbikatı adeta nefes kesti. Sis ve ses bombalarının atıldığı tatbikatta atların toplumsal olaylara alışmaları ani seslere ürkmemeleri sağlanıyor. Havadan çekilen tatbikatın görüntüsü film sahnelerini aratmadı. Sis içinden gelen atlı birlikler dört nala koştuğu görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Atlı Polis Grup Amirliği'nde her sabah personel geldiği zaman atların rutin bakımları yapılıyor. Sıklıkla tatbikat yapılarak atların toplumsal olaylara alışmaları sağlanıyor. İngiliz, Macar, Bulgar ve İspanyol gibi farklı ırklardan atlar görev yapıyor. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan atların hepsinin pasaportları, çipleri ve kendi isimleri mevcut. Atları görev yerlerinde gören vatandaşlar onlarla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya giriyor. Yerli ve yabacı turistler özelikle de çocuklar atları sevmek istiyor.2018 yılından bu yana atlı polislerin görevde olduğunu dile getiren Atlı Polis Grup Amiri Komiser Ferda Berk Şardan, “ Bünyemizde görevli 9 atımız, 12 binici personelimiz bulunuyor. Bunların 9 tanesi erkek 3 tanesi kadın personelimiz olarak görev yapıyor.İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda atlarımızı sürekli parklar, meydanlar ve millet bahçeleri gibi birçok farklı bölgelerde göreve çıkartıyoruz. Atlarımızı 1 yılda yaklaşık 235 kere farklı göreve çıkartmışız. İstanbul'da 39 ilçemizin her noktasında görevlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atlı polislerimiz vatandaşımızın gözünde çok iyi bir izlenim bırakıyor. Meydanlarda yerli ve yabancı turistlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.Atlı polis olarak 2 yıldır görev yaptığını ifade eden Fatma Zehra Er, “Atlı polis olabilmek için 4 aylık sıkı bir eğitimden geçtik. Atları tanımayı onlarla anlaşabilmeyi ve nasıl görev yapabileceğimizi öğrendik. Ata binmek çok güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Ata bindiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz. Atlar geçekten çok duygusal hayvanlar. Bu yüzden polislik mesleğimiz içinde atlı birliklerde olmak benim için çok farklı bir yerdedir. Her gören atları gelip sevmek onlarla fotoğraf çektirmek istiyor. Vatandaşlar bizi görünce kendilerini daha güvende hissediyorlar. Vatandaşlarımız kadın olarak atlı polislerimizi görünce daha çok yakışıyorsunuz diyorlar ve fotoğraf çektirmek istiyorlar” dedi.Atlı polisler birliğinde 3 yıldır görev yaptığını belirten Seda Çimen, “Polis olduktan sonra 4 aylık bir eğitim daha alarak atlı polis oluyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 3 kadın personelimiz bulunuyor. Kadın ve atlı polis görev vatandaşlar bizleri çok destekliyor bazıları alkışlıyor hatta bunları görmek bizi çok motive ediyor. Bu işi severek yaptığımız için birlikte göreve gittiğimiz atlarımız ile çok daha iyi bir bağ sağlıyoruz. Kızdıklarında veya mutlu olduklarında daha iyi anlayabiliyoruz. Atlarla göreve gitmek bana çok huzur veriyor” diye konuştu.