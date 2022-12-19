  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, mart ayında TOGG'un piyasada olacağını belirterek, "Avrupa'da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor. Türkiye'nin otomobilini, 120 yıllık insanlık hayalini, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de desteğiyle inşallah faaliyete geçecek” dedi.

Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'
Ekleme: 19.12.2022 - 22:20 Güncelleme: 19.12.2022 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'
Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 15. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni, Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlendi. Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Toplam 14 sektörde en iyi performansı sergileyen 23 şirketin ödül aldığı törende, Kocaeli Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin temsili açılışı yapıldı.

Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'

Törende konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye'nin otomobili biliyorsunuz, Allah nasip etti, camiamız bu görevi 2017'nin Mayıs'ında üstlendi. 29 Ekim'de de Cumhurbaşkanımızla birlikte fabrikanın açılışını gerçekleştirdik...

Avrupa'da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor. Türkiye'nin otomobilini, 120 yıllık insanlık hayalini, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de desteğiyle inşallah faaliyete geçecek...

Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'

Mart'ta da hep beraber, gururumuz olan Türkiye'nin otomobilini Kocaeli'nde, Marmara bölgesinde göreceğiz...

Özellikle TOGG'a imalat safhasında katkı veren bölgeden 35 tane tedarikçimiz var. Allah onlardan da razı olsun...

Bu sizin eseriniz, sizin talebiniz, bizim de öncülüğümüzde Türk özel sektörü olarak hep beraber tarih yazıyoruz' dedi.

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından, şirket temsilcilerine ödülleri verildi.

Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'
Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması...
AB doğal gazda tavan fiyatı belirledi!
HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit! 'Altı ay sonra hesap vereceksin'
Alevi de biziz Sünni de biziz: Devlet Bahçeli arsasını Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe etti
Yargıtay Başsavcılığından HDP'nin hazine hesaplarına bloke talebi...
Netanyahu'nun kuracağı hükumete tepkiler büyüyor! İsrailliler ülkeyi terk edecek...
Bakan Dönmez'den yeni keşifler için heyecan verici mesaj! 'Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin'
Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
Başkan Erdoğan: Çocuk istismarı ne insani ne de islamidir!
Bakan Nebati hayırlı olsun diyerek duyurdu: Dev finansman paketi geliyor!
Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var
Türk polisi, Dünya Kupası'ndaki görevini başarıyla tamamladı
Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar
HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vuracak
Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak
3. toplantı öncesi Bakan Bilgin'den yeni açıklama!
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu, sosyal medyadan öğrendim
İsveç'ten skandal karar: FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdular!
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar