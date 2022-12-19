HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit! 'Altı ay sonra hesap vereceksin'

Kadıköy'de izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP'lilere polis ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." sözleriyle tehditler savurdu.

Bir grup, HDP'li partilerinin Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplanmak istedi.Çevrede güvenlik önlemi alan polis, sabah saatlerinde binanın bulunduğu sokağa bağlanan yolları kapatarak izinsiz gösteriye izin vermedi.HDP'Lİ PAYLAN'DAN POLİSE TEHDİTBu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, parmak sallayarak tehditler savurdu.Paylan, 'Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin.' ifadelerini kullandı.GÖZALTINA ALINDILARÖte yandan, parti binası önünde toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.Gözaltına alınan kişiler, minibüslere bindirilerek emniyete götürüldü.