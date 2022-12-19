HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı

Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale etmişti. Müdahale sırasında polise hakaretler savuran Ferhat Encü, polis tarafından tokatlandı.HDP'liler, bu kez de polisin tokadını protesto etmek için Kadıköy'de buluştu. Burada yeniden başlayan gerginlik sırasında polis ile karşı taraf arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri HDP binasına girdi.Provaktörler, Kadıköy sokaklarında 'Yaşasın PKK' sloganlarını attı.Bir diğer yandan olay esnasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.HDP binasına alınmayan Mithat Sancar için destek mesajı veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum.