HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
Eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü polise yönelik kullandığı, '…Partinin itleri, şerefsizler…' ifadelerin ardından polis tarafından tokatlanmıştı. HDP'liler bugün tokatı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenlemek istedi. 'Yaşasın PKK' sloganlarının da atıldığı yürüyüşe HDP'li milletvekilleri de katıldı. Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı gecikmedi.
Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale etmişti. Müdahale sırasında polise hakaretler savuran Ferhat Encü, polis tarafından tokatlandı.
BU KEZ TOKADI PROTESTO ETTİLER
HDP'liler, bu kez de polisin tokadını protesto etmek için Kadıköy'de buluştu. Burada yeniden başlayan gerginlik sırasında polis ile karşı taraf arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri HDP binasına girdi.
'YAŞASIN PKK' SLOGANLARI ATTILAR
Provaktörler, Kadıköy sokaklarında 'Yaşasın PKK' sloganlarını attı.
MİTHAT SANCAR VE GARO PAYLAN BİNAYA ALINMADI
Bir diğer yandan olay esnasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN PROVOKASYONA DESTEK
HDP binasına alınmayan Mithat Sancar için destek mesajı veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum.