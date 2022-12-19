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Beyaz Gazete
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HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı

Eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü polise yönelik kullandığı, '…Partinin itleri, şerefsizler…' ifadelerin ardından polis tarafından tokatlanmıştı. HDP'liler bugün tokatı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenlemek istedi. 'Yaşasın PKK' sloganlarının da atıldığı yürüyüşe HDP'li milletvekilleri de katıldı. Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı gecikmedi.

HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
Ekleme: 19.12.2022 - 15:01 Güncelleme: 19.12.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale etmişti. Müdahale sırasında polise hakaretler savuran Ferhat Encü, polis tarafından tokatlandı.

BU KEZ TOKADI PROTESTO ETTİLER

HDP'liler, bu kez de polisin tokadını protesto etmek için Kadıköy'de buluştu. Burada yeniden başlayan gerginlik sırasında polis ile karşı taraf arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri HDP binasına girdi.

'YAŞASIN PKK' SLOGANLARI ATTILAR

Provaktörler, Kadıköy sokaklarında 'Yaşasın PKK' sloganlarını attı.

HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı

MİTHAT SANCAR VE GARO PAYLAN BİNAYA ALINMADI

Bir diğer yandan olay esnasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PROVOKASYONA DESTEK

HDP binasına alınmayan Mithat Sancar için destek mesajı veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum.

HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
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HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
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