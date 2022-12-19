  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elon Musk dur durak bilmiyor! İşte yeni Twitter yasağı...

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter yeni özelliği ile herkesi şaşkına çevirdi. Elon Musk, yeni Twitter yasağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Ekleme: 19.12.2022 - 15:49 Güncelleme: 19.12.2022 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk dur durak bilmiyor! İşte yeni Twitter yasağı...Twitter'ı satın aldıktan sonra, aldığı kararlarla milyonlarca insanın tepkisini üzerine çeken Elon Musk, bir yenilik daha duyurdu.

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, yaklaşık 260 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip. Geniş bir sosyal medya ağı olan Twitter'da her geçen gün yeni bir yenilik gelmeye devam ediyor. Ancak bu kez kullanıcılar çok şaşıracak. Son olarak Twitter üzerinden istifa edip etmeyeceğine yönelik anket yapan Elon Musk, çıkardığı twitter yasağı ile bütün tepkileri üzerine çekti.

Yeni Twitter yasağı

Twitter şirketinden bazı platformlara karşı link paylaşım yasağı getirildiği açıklandı. Twitter, artık kullanıcıların Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post gibi platformların linklerinin paylaşımına izin vermeyecek. Hem Tweet hem de hesap düzeyinde ihlal edenlere karşı işlem yapılacağı belirtildi. İlk etapta Tweet'in silinmesi istenecek. Durumun tekrar etmesi halinde ise hesabın geçici olarak askıya alınması ve kilitlenmesine kadar gidilecek.

Bir Tweet içerisinde veya kendi profil sayfamızdaki biyografi alanında yaptığımız “Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz @kullanıcıadı” benzeri paylaşımlar direkt olarak ihlalden sayılacak. Ayrıca kullanıcılar artık Linktree veya Lnk.bio gibi üçüncü taraf bağlantı toplayıcılara bağlanmasına izin verilmeyecek.

Yasaktan etkilenen sosyal platformlar

Facebook
Instagram
Mastodon
Nostr
Post
Tribel
Truth Social
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var
Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar
HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vuracak
Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak
3. toplantı öncesi Bakan Bilgin'den yeni açıklama!
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu, sosyal medyadan öğrendim
İsveç'ten skandal karar: FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdular!
Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızları hedef aldı: Asalaklık adaylığıdır
Sultangazi'de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı
HDP'li Semra Güzel davasında ilk karar
Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı
Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle
TOKİ Projesi sonrası orta gelir grubu için konut kampanyası! Çalışmalarda sona gelindi
Bakan Nebati: Türk liramızda sağladığımız istikrarlı duruşun etkisi görülüyor
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
Yunan medyasında gündem 'Rahat durmazlarsa gereğini yaparız' sözleri: Tayfun füzesi detayı...
Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar