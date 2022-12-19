  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu

Hakkında verilen kararı değerlendiren İmamoğlu, "Siyaset, yargıyı rehin aldı" iddiasında bulundu. İmamoğlu, Yunanistan'dan destek mesajları aldığını da söyledi.

Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
Ekleme: 19.12.2022 - 10:52 Güncelleme: 19.12.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan, ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı çıktı.

İmamoğlu'nun Yunan basınına şikayeti
Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masanın unsurlarının katılımıyla miting düzenlenirken, İmamoğlu yaşadığı süreç hakkında Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de 'siyasetin yargıyı esir aldığı' yönündeki şikayetini dile getirdi.

'Siyaset, yargıyı rehin aldı'
İmamoğlu, 'Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır.' dedi.

Erdoğan'ı da şikayet etti
Türkiye'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

'Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.

Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız.'


Cumhurbaşkanı adaylığı sorusu: Yorum yapmıyorum
Ekrem İmamoğlu'na, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmama ihtimaline ilişkin de soru yöneltildi.

İmamoğlu, 'Altı liderin alacağı karar hakkında yorum yapmıyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum. Anketlerde insanımızın yaklaşık yüzde 70'i (mahkeme) kararı haksız buluyor ve eleştiriyor.' ifadelerini kullandı.

'Yunanistan'dan destek mesajları aldım'
'Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?' sorusuna İmamoğlu, 'Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi.' yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı
Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle
TOKİ Projesi sonrası orta gelir grubu için konut kampanyası! Çalışmalarda sona gelindi
Bakan Nebati: Türk liramızda sağladığımız istikrarlı duruşun etkisi görülüyor
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
Yunan medyasında gündem 'Rahat durmazlarsa gereğini yaparız' sözleri: Tayfun füzesi detayı...
Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü
Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi hedefi başarıyla vurdu: Gizli koz olarak tutuluyor
PKK’ya dalgıçlık eğitimi: ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptırdı
Tayland donanmasına ait gemi battı! 31 asker kayıp
Pakistan'dan Hindistan'a korkutan tehdit: Atom bombasını kullanmaktan çekinmeyiz
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında açıklamalarda bulundu!
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına iki ilde operasyon: 12 gözaltı
Başkan Erdoğan Dünya Kupası finali için geldiği Katar'dan ayrıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile görüştü...
Bakan Nebati, e-Tebligat uygulamasına ilişkin verileri paylaştı! '1,8 milyar lira tasarruf sağladık'
Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar