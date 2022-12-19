Ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu yüzde 2,7 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.2022 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 296,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,4 oranında artışla 545,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -255,3 milyar ABD doları iken 2022 Ekim sonunda -249,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 113,5 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1 oranında artışla 122,9 milyar ABD doları seviyesine geldi.Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,1 oranında artışla 52,6 milyar ABD doları oldu.Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında azalışla 139,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında azalışla 86,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 20,9 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 64,9 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9,0 azalışla 41,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artarak 319,1 milyar ABD doları oldu.Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,9 oranında artarak 39,3 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 27,2 oranında artarak 12,3 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,6 oranında azalarak 59,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,8 oranında artarak 98,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.