Denizli'de kaçak alkol operasyonu: 8 şüpheli

Yeni yıla sayılı günler kalan 2 farklı adreste yapılan operasyonda, yakalanan 8 şüpheliden litrelerce kaçak alkol ve tütün ele geçirildi.

Bir sene içerisinde sahte alkolden ölen kişi sayıcı her geçen gün artarken yılbaşı gecesinden önce ekipler denetimleri sıklaştırdı.



Yapılan denetimler sonrasında tonlarca kaçak alkol ele geçirildi.



Denizli'de yılbaşına sayılı günler kalan 2 farklı adreste yapılan operasyonun düğmesine basıldı.



Operasyonlar gerçekleşti

"Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi amacıyla kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyonlar gerçekleşti.



8 kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.



Yakalanan şüphelilerden yılbaşında piyasaya sürmeye çalıştıkları 891 litre alkol yapımında kullanılan madde, 49 litre kaçak alkol, 19 adet alkol kiti ve 127 adet alkol yapımında kullanılan ürün ele geçirildi.



Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.