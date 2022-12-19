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Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Gökçeada ve Bozcaada'da yapılacak bazı seferleri iptal edildi.

Ekleme: 19.12.2022 - 11:11 Güncelleme: 19.12.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal
Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi iptal edildi.

Bugün saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'DA DA BAZI SEFERLER İPTAL
Bursa Deniz Otobüsleri'nde de bazı seferler iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

19.12.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.12.2022 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya

19.12.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.12.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

19.12.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.12.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.12.2022 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.12.2022 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.12.2022 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

19.12.2022 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Geştaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, bugün ve Salı günü bölgede fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bugün, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edilirken, yarın da Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.
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