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Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Artvin'in doğal harikası Borçka ve Şavşat Karagölleri bu yıl 140 bin kişiyi ağırladı.

Ekleme: 19.12.2022 - 09:37 Güncelleme: 19.12.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor
Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Karagöller, bu yılda ziyaretçi akınına uğradı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez arasında yer alıyor.

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin onlarca tonunu sergileyen tabiat parkları kışın ise beyaz gelinliğiyle yağlı boya tablolarını andırıyor. Göl etrafında bulunan yürüyüş alanları, ladin ve çam ağaçları arasında eşsiz görüntüsü ile dikkat çeken Karagöller, görenleri adeta büyülüyor.

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöllere gelenlerin bu yılki sayısı oldukça fazla. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgilere göre, bir yıl içerisinde Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkına 46 bin kişi ziyaret ederken, Borçka Karagöl Tabiat Parkına ise 94 bin 299 kişi ziyaret etti. İçerisinde cam seyir terasını yer aldığı Hatila Vadisi Milli Parkına ise 11 bin 425 kişi ziyaret ederken, kente yerli ve yabancı olmak üzere toplam 9 ayda 256 bin 292 kişi gelerek kentin farklı turizm alanlarını gezme imkanı buldu.

Bu sayı geçtiğimiz yılda ise yine 9 aylık dilimde 262 bin 883 kişi olarak belirlendi.

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor
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