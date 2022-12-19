  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Benzin ve motorine çifte indirim

Akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Otomobil sahipleri bu sorunun cevabını yakından takip ediyor. Bugün sürücülere sevindiren bir haber geldi. Benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? 19 Aralık 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Ekleme: 19.12.2022 - 09:48 Güncelleme: 19.12.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Benzin ve motorine çifte indirim
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Otomobil sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.

Bir süredir 80 dolar civarında seyreden Brent petrol, son olarak 79 doları gördü.

Sürücülere, bu kez sevindirici bir haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine çifte indirim geliyor.

BENZİNE 61 KURUŞ: MOTORİNE 77 KURUŞ

Benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor

İndirimli fiyatların salı gününden itibaren pompaya yansıyacağı belirtildi.

GÜNCEL BENZİN-MOTORİN-LPG FİYATLARI

İSTANBUL

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 18,49 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,81 TL


Avrupa Yakası benzin fiyatı: 18,48 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,79 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 22,97 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 23,04 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı
Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle
TOKİ Projesi sonrası orta gelir grubu için konut kampanyası! Çalışmalarda sona gelindi
Bakan Nebati: Türk liramızda sağladığımız istikrarlı duruşun etkisi görülüyor
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
Yunan medyasında gündem 'Rahat durmazlarsa gereğini yaparız' sözleri: Tayfun füzesi detayı...
Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü
Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi hedefi başarıyla vurdu: Gizli koz olarak tutuluyor
PKK’ya dalgıçlık eğitimi: ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptırdı
Tayland donanmasına ait gemi battı! 31 asker kayıp
Pakistan'dan Hindistan'a korkutan tehdit: Atom bombasını kullanmaktan çekinmeyiz
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında açıklamalarda bulundu!
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına iki ilde operasyon: 12 gözaltı
Başkan Erdoğan Dünya Kupası finali için geldiği Katar'dan ayrıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile görüştü...
Bakan Nebati, e-Tebligat uygulamasına ilişkin verileri paylaştı! '1,8 milyar lira tasarruf sağladık'
Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar