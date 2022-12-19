Benzin ve motorine çifte indirim

Akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Otomobil sahipleri bu sorunun cevabını yakından takip ediyor. Bugün sürücülere sevindiren bir haber geldi. Benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? 19 Aralık 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte yanıtı...