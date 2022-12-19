Benzin ve motorine çifte indirim
Akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Otomobil sahipleri bu sorunun cevabını yakından takip ediyor. Bugün sürücülere sevindiren bir haber geldi. Benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? 19 Aralık 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte yanıtı...
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Otomobil sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.
Bir süredir 80 dolar civarında seyreden Brent petrol, son olarak 79 doları gördü.
Sürücülere, bu kez sevindirici bir haber geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine çifte indirim geliyor.
BENZİNE 61 KURUŞ: MOTORİNE 77 KURUŞ
Benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
İndirimli fiyatların salı gününden itibaren pompaya yansıyacağı belirtildi.
GÜNCEL BENZİN-MOTORİN-LPG FİYATLARI
İSTANBUL
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 18,49 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,81 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 18,48 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,79 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 23,04 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.