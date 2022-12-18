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Bakan Nebati, e-Tebligat uygulamasına ilişkin verileri paylaştı! '1,8 milyar lira tasarruf sağladık'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Elektronik Tebligat Uygulamasından (e-Tebligat) 7,1 milyon mükellefin ücretsiz faydalanabildiğini ve bu sayade sadece posta masrafından 1,8 milyar lira tasarruf sağlandığını ifade etti.

Bakan Nebati, e-Tebligat uygulamasına ilişkin verileri paylaştı! '1,8 milyar lira tasarruf sağladık'
Ekleme: 18.12.2022 - 23:56 Güncelleme: 19.12.2022 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati, e-Tebligat uygulamasına ilişkin verileri paylaştı! '1,8 milyar lira tasarruf sağladık'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından, e-Tebligat uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Söz konusu uygulamanın Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirildiğini kaydeden Nebati, 'e-Tebligat ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar lira tasarruf sağladık. e-Tebligat uygulamasından, 5,9 milyon gerçek kişi ve 1,2 milyon tüzel kişi olmak üzere 7,1 milyon mükellefimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor.' ifadesini kullandı.

EMNİYET VE JANDARMAYA AİT BELGELER DE TEBLİĞ EDİLEBİLİYOR

Nebati, uygulamayı gönüllü olarak kullanan çok sayıda vatandaşın da bulunduğunu belirterek, e-Tebligat üzerinden Vergi Denetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına ait belgelerin de tebliğ edilebildiğini aktardı.

Bakan Nebati, e-Tebligat uygulamasına ilişkin verileri paylaştı! '1,8 milyar lira tasarruf sağladık'

Bugüne kadar diğer kurumlar için 4 milyona yakın belgeyi elektronik olarak tebliğ ettiklerinin altını çizen Nebati,şu değerlendirmelerde bulundu:

TRAFİK PARA CEZALARI DA ELEKTRONİK OLARAK TEBLİĞİ EDİLECEK

'Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek. Söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak hem mükelleflerimizin hem de diğer kamu kurumlarımızın süreçlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.'
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