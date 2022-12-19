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Ayşenur hayallerine kavuşmak için girdiği sınav günü öldürüldü

21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nun öldürülmesi olayı sonrasında konuşan gözü yaşlı baba Mesut Çolakoğlu, “Kızım kendi dükkânını açmak istiyordu. Öldürüldüğü gün ustalık sınavına girmişti." dedi.

Ekleme: 19.12.2022 - 16:53 Güncelleme: 19.12.2022 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Ayşenur hayallerine kavuşmak için girdiği sınav günü öldürüldüEskişehir'de Ayşenur Çolakoğlu, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında Hasan F. (21) tarafından tabanca işe vurularak öldürülmüştü.

Olay sonrasında Hasan F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İki kızından birini yaşanan olayda kaybeden gözü yaşlı baba Mesut Çolakoğlu, sanığın en ağır ceza almasını istediklerini söyledi.

'Kızıma sürekli baskı yapıyormuş, bize söylemediği için haberimiz olmadı'
Kızını aylardır rahatsız ettiğinden iş yerinden ayırmak zorunda kaldıklarını ifade eden baba Çolakoğlu, “Kızımı rahatsız eden bir genç. Kızımın çalıştığı kuaförün karşısında çalışıyor. Kızımı sürekli rahatsız ediyor. Sürekli baskı yapıyormuş. Bunu bize söylemediği için haberimiz olmadı. Bu şekilde aylarca kızıma baskı yapmış. İşyerinin de haberi varmış. Çalıştığı işyerinin kapısına gelip rahatsız ettiğini sonradan öğrendim. Öncesinde bir bilgim yoktu, yeni öğrendim. Korktuğu için veya bize zarar vereceği için anlatmadı herhalde. Ceza almasını istiyorum. Çok cıvıl cıvıl bir kızdı. Gencecik, ömrünün baharında canına kıydılar. Gerekli cezayı alır inşallah. Cinayet günü bizim binaya da geldi. Geldiğini kameradan gördük. Alt kattaki yöneticinin ziline basmış, “Mesut bey ile görüşeceğim” demiş. Onlar da kapıyı açmışlar. Kimsiniz diye sorduklarında “Mesut beye geldim” demiş. Yönetici de “Tamam” demiş. Sonradan kamera görüntülerimiz de var” dedi.

'Öldüğü günün sabahı son sınavına girmişti'
Kızının hayalleri hakkında da konuşan baba Mesut Çolakoğlu, “Kızım, 'Eğitimini tamamladıktan sonra belgemi alıp dükkân açayım' diyordu. Hayalleri vardı, ‘Kendi yerim olsun, kendi ayaklarım üstünde durayım' diyordu. Çalıştığı yerden bu kişinin yoğun baskısı üzerine ayrılmak zorunda kaldı. Sürekli yapıyormuş, bayağı bir korkutmuş kızımı. Baskı yaptığı için de bizim haberimiz olmadı. Biz ayrıldı diye biliyorduk, kendisi öyle demişti. Görüşmüyorlardı. Ailemiz de çok umutluydu. Öldüğü günün sabahı son sınavına girmişti, ustalık belgesini alacaktı. Sabah 10.00'da sınava girdi, akşam 18.00'de katletmişler. O gün sınavdan da geçmişti. Hatta öğretmenleri arayıp başsağlığı dilediler. Hayalleri vardı” diye konuştu.

Genç yaşta cinayete kurban giden Ayşenur Çolakoğlu'dan geriye ise çalışma masasının üzerinde kupaları ve takıları ile şapkası kaldı.

Evlerine taziye için gelen arkadaşları ise genç kızın odasında oturuyor. Çolakoğlu'nun ‘saç tasarım' yarışmasında 3'üncü olduğu ve ödül aldığı görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Ayşenur hayallerine kavuşmak için girdiği sınav günü öldürüldü


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