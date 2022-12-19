Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var

Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda muhalefete yönettiği eleştirilerle gündeme gelen Can Ataklı, CHP'lilere sert sözlerle yüklendi.Youtube yayınında konuşan Ataklı, 'Bu CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var.' dedi. Ataklı konuşmasına şöyle devam etti:'Hiç bana bozulmasınlar. İşte o geri zekalılar zannediyorlar ki 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor' diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun? Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var.'Gazeteci Can Ataklı önceki günlerde de Youtube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen kararı değerlendirdi. Ataklı; 'Meral Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı fotoğrafa bakın, mağduriyet var mı ? Gülüyorlar seviniyorlar' demişti..