Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü

Altılı Masa'da '5+1' ve yetkileri artırılmış cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü tartışılıyor. Buna göre liderlerden biri ortak cumhurbaşkanı adayı, diğer beş lider yetkileri artırılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde altı liderin ortak imzası olacak.Altılı Masa, Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde ayın sonunda ya da yeni yılın ilk günlerinde toplanacak. Toplantıda geçiş sürecinin yol haritası yani seçimden sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçene kadar nasıl bir mekanizma kurulacağı ve ülkenin nasıl yönetileceği konuşulacak. Hükümet programı ve seçim beyannamesinin iskeletini oluşturacak olan Ortak Çalışma Grubu'nun hazırlayacağı metin ele alınacak. Altılı Masa hükümet programı niteliğindeki metni daha sonra liderlerin de katılacağı bir toplantıyla tanıtmayı planlıyor.Milliyet'in haberine göre; Altılı Masa ortak cumhurbaşkanı adayını ise ocak ayının ortasında ya da sonunda İYİ Parti'de yapılacak toplantıda masaya getirmeyi planlıyor. CHP'li kaynaklar ise, 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu' diyor.Altılı Masa toplantıda AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifini de konuşacak. Altılı Masa'nın teklife destek konusunda bazı şartları var. Teklife 400'ün üzerinde 'kabul' oyu çıksa da referanduma gitmemesi konusunda teminat isteyen Altılı Masa, hem hukuki hem de içeriğe yönelik düzeltmelerin yapılmasını istiyor.Altılı Masa'da yetkileri artırılmış cumhurbaşkanı yardımcılığı tartışılıyor. Buna göre altı liderden biri cumhurbaşkanı adayı olduğunda diğer beş lider cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde altı liderin imzası olacak. Genel başkanların ortak imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılacak. Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve ortak imzayla atamalar yapılacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığı kuvvetlendirilecek.