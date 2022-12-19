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Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü

Kemal Kılıçdaroğlu ve iki CHP'li belediye başkanı arasındaki adaylık savaşında anlaşmazlıklar sürerken, 9 kere toplanan 6'lı masa için yeni bir detay ortaya çıktı. Altılı Masa’da yetkileri artırılmış cumhurbaşkanı yardımcılığı tartışılıyor. Buna göre altı liderden biri aday olduğunda diğer beş lider cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Öte yandan CHP'li kaynaklardan alınan bilgiye göre; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olacak.

Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü
Ekleme: 19.12.2022 - 10:25 Güncelleme: 19.12.2022 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü
Altılı Masa'da '5+1' ve yetkileri artırılmış cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü tartışılıyor. Buna göre liderlerden biri ortak cumhurbaşkanı adayı, diğer beş lider yetkileri artırılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

ALTI LİDERİN ORTAK İMZASI OLACAK

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde altı liderin ortak imzası olacak.Altılı Masa, Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde ayın sonunda ya da yeni yılın ilk günlerinde toplanacak. Toplantıda geçiş sürecinin yol haritası yani seçimden sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçene kadar nasıl bir mekanizma kurulacağı ve ülkenin nasıl yönetileceği konuşulacak. Hükümet programı ve seçim beyannamesinin iskeletini oluşturacak olan Ortak Çalışma Grubu'nun hazırlayacağı metin ele alınacak. Altılı Masa hükümet programı niteliğindeki metni daha sonra liderlerin de katılacağı bir toplantıyla tanıtmayı planlıyor.

'ADAY KILIÇDAROĞLU'

Milliyet'in haberine göre; Altılı Masa ortak cumhurbaşkanı adayını ise ocak ayının ortasında ya da sonunda İYİ Parti'de yapılacak toplantıda masaya getirmeyi planlıyor. CHP'li kaynaklar ise, 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu' diyor.

'BAŞÖRTÜSÜ' KARARI

Altılı Masa toplantıda AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifini de konuşacak. Altılı Masa'nın teklife destek konusunda bazı şartları var. Teklife 400'ün üzerinde 'kabul' oyu çıksa da referanduma gitmemesi konusunda teminat isteyen Altılı Masa, hem hukuki hem de içeriğe yönelik düzeltmelerin yapılmasını istiyor.

ALTILI KARARNAME

Altılı Masa'da yetkileri artırılmış cumhurbaşkanı yardımcılığı tartışılıyor. Buna göre altı liderden biri cumhurbaşkanı adayı olduğunda diğer beş lider cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde altı liderin imzası olacak. Genel başkanların ortak imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılacak. Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve ortak imzayla atamalar yapılacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığı kuvvetlendirilecek.
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