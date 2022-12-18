  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak

Bakan Vedat Bilgin asgari ücrette salı günü ortak bir karar çıkacağını ve çalışanların rahat nefes alabileceği bir oranın belirleneceğini vurguladı.

Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak
Ekleme: 18.12.2022 - 11:36 Güncelleme: 18.12.2022 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak
Türkiye'de en önemli gündem konularından bazılarını asgari ücret ve EYT oluşturuyor.

2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen düzenlemelerle 5 bin 500 TL oldu.

Ücretin belirlenebilmesi adına kurulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık günü ilk, 14 Aralık günü ise ikinci toplantıyı gerçekleştirdi.

Nihai karar için üçüncü toplantı beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, 20 Aralık salı günü günü ortak kararın açıklanacağını vurguladı.

Çalışanlar rahat nefes alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu kez de Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde EYT ve asgari ücret konularına değindi.

Bakan Bilgin, asgari ücrette salı günü ortak bir karar çıkacağını ve çalışanların rahat nefes alabileceği bir oranın belirleneceğini vurguladı.

Bakan Bilgin'in konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü;

'İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz.

İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.'

Vedat Bilgin: EYT tamamlanmak üzere

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilgili çalışmalar hız kazandı.

Yüz binlerce kişi emekli olmak için hükümetin açıklayacağı paketin ayrıntılarını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir açıklama yaptı.

EYT hazırlığında sona doğru
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyareti sırasında konuşan Bakan Bilgin, "Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere." dedi.

Geçmiş yıllarda çalışanların kayıtlarıyla ilgili karşılaştıkları durumdan bahseden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın"
"Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için o yıllarda özellikle özel sektörlerde çalışan, 4A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın.

Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.

"Yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun çalışma var"
Yurt dışında çalışanların veya Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan emekçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var bizim bu meselemizle ilgili. Tüm bunları bitireceğiz inşallah."

"Kredi konusunu çözdük"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verileceğini, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu konuda hazırlıkların yapıldığını söylediğini anlattı.

Vedat Bilgin, "Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük." diye ekledi.

Kıdem tazminatı yükü karşılanacak
Nebati, "EYT ile ilgili işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle karşılayabilecekleri kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı." demişti.

Bilgin: Sayılar her ay değişiyor
Bu arada Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis'te anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor.

Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." şeklinde konuşmuştu.



Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yarışı CHP'yi böldü
İYİ Parti'li Turhan Çömez'den dikkat çeken HDP açıklaması: Rahatsızlık duymayız
İngiliz gazetesi The Guardian'dan muhalefete çağrı: Erdoğan bir dönem daha kazanmamalı
Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak
Mısır'a Libya'nın kıta sahanlığını ihlal tepkisi: Diyalog süreci başlatılmalı
MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler etkisiz hâle getirildi
İYİ Parti'li Aytun Çıray Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmamasına ilişkin konuştu: Bizim lehimize oldu
Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı: Fitne tüccarlarına prim vermeden kardeşliğimize sahip çıkalım
Dosta güven düşmana korku! İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat!
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada
Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var
İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz...
Yunan uçaklarından Ege'de taciz: Gerekli karşılık verildi
Bakan Bilgin tarih verdi: Uzlaşma sağlayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok
Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım