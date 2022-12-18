Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak

Türkiye'de en önemli gündem konularından bazılarını asgari ücret ve EYT oluşturuyor.2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen düzenlemelerle 5 bin 500 TL oldu.Ücretin belirlenebilmesi adına kurulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık günü ilk, 14 Aralık günü ise ikinci toplantıyı gerçekleştirdi.Nihai karar için üçüncü toplantı beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, 20 Aralık salı günü günü ortak kararın açıklanacağını vurguladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu kez de Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde EYT ve asgari ücret konularına değindi.Bakan Bilgin, asgari ücrette salı günü ortak bir karar çıkacağını ve çalışanların rahat nefes alabileceği bir oranın belirleneceğini vurguladı.'İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz.İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.'Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilgili çalışmalar hız kazandı.Yüz binlerce kişi emekli olmak için hükümetin açıklayacağı paketin ayrıntılarını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir açıklama yaptı.Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyareti sırasında konuşan Bakan Bilgin, "Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere." dedi.Geçmiş yıllarda çalışanların kayıtlarıyla ilgili karşılaştıkları durumdan bahseden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için o yıllarda özellikle özel sektörlerde çalışan, 4A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın.Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.Yurt dışında çalışanların veya Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan emekçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var bizim bu meselemizle ilgili. Tüm bunları bitireceğiz inşallah."Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verileceğini, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu konuda hazırlıkların yapıldığını söylediğini anlattı.Vedat Bilgin, "Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük." diye ekledi.Nebati, "EYT ile ilgili işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle karşılayabilecekleri kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı." demişti.Bu arada Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis'te anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor.Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." şeklinde konuşmuştu.