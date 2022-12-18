Tekstil ve ham maddeleri ihracatı 11 ayın rekorunu kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen sektör ihracatları arasında tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı bu yılın 11 ayında 9 milyar 563 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına imza attı.Tekstil ve ham maddeleri sektörün Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 9 milyar 563 milyon dolarlık ihracata imza attı ancak kasım ayı ihracatı yüzde 9,6 azalışla 846 milyon dolar oldu.Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 367 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 132 milyon dolarla Gaziantep ve 105 milyon dolarla Bursa takip etti.Ocak-Kasım 2022'de de sektörün yaptığı 9,6 milyar dolarlık ihracatın 3 milyar 975 milyon doları İstanbul'dan, 1,6 milyar doları Gaziantep'ten ve 1,2 milyar doları da Bursa'dan gerçekleştirildi.Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 68 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 53 milyon dolarla Belarus ve 40 milyon dolarla ABD izledi.Bu yılın 11 ayında ise sektör, İtalya'ya 919 milyon dolar, ABD'ye 504 milyon dolar ve Belarus'a 463 milyon dolarlık dış satım yaptı.Kasım'da 165 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 3,9 pay aldı.Ocak-Kasım 2022'de ise sektör, 196 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı yüzde 4,1 oldu.