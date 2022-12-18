Şanlıurfa'da, kamyondan 109 kilo 600 gram skunk çıktı

Ekipler tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramalar neticesinde, 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir kamyon durduruldu.Çalışma ile ilgili Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı.Aramalarda araçta yapılan kontrolde 200 paket halinde 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.