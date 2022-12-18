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Sakarya'da 1 kişinin öldüğü alkollü mekanda silahlı çatışma anı

İki alkollü eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma anları görüntülendi.

Ekleme: 18.12.2022 - 01:07 Güncelleme: 18.12.2022 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü alkollü mekanda silahlı çatışma anıGece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanın içerisinde, aynı cadde üzerinde bulunan iki ayrı eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahlar çekildi.

7 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre; mekanın içerisinde dakikalarca süren silahlı çatışmada Ahmet Toykar (21), M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 7 kişi yaralandı. Gecenin sessizliğini bozan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

Ağır yaralanan Ahmet Toykar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toykar, Geyve Nuruosmaniye Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü alkollü mekanda silahlı çatışma anı

13 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri iki mekan ve yaralıların kaldırıldıkları hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerince olaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı. Çıkan çatışmada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen 6 yaralının da hastanedeki tedavileri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. Kavgada kullanıldığı düşünülen 6 tabanca ve 2 av tüfeği de ekiplerce ele geçirildi.

Dehşet anları kamerada
Olay anı ise mekanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, mekanın içerisinde iki grup arasında yaşanan tartışmanın, yerini biranda silahlı kavgaya bıraktığı anlar yer aldı. Silahların çekilmesiyle birlikte kalabalığın dağıldığı ve sonrasında çatışmanın dakikalarca sürdüğü anlar görüntülere an be an yansıdı. Yaralanan bir kişinin taşındığı ve çatışma anında bir kişinin ise tezgahın arkasında korku dolu şekilde saklanması da dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü alkollü mekanda silahlı çatışma anı
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