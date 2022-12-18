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Beyaz Gazete
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Mustafa Destici EYT konusunda net mesajlar verdi

EYT ve asgari ücret konusunda net mesajlar veren Büyük BirlİK Partisi Lideri Destici, EYT'lilerin yeni bir yaşa takılmadan emekli olacaklarını söyledi.

Ekleme: 18.12.2022 - 17:30 Güncelleme: 18.12.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Destici EYT konusunda net mesajlar verdi
Türkiye son günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret konularına kilitlenmiş durumda.

Milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayaliyle yaşarken, EYT yasasının çıkmasını da heyecanla bekliyor.

Yeni yıl başında EYT'nin yasalaşma sürecine gireceğinin sözü verilirken, konuya ilişkin açıklamalar da yapılmaya devam ediyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'ne katıldı.

EYT ve asgari ücret mesajı
Burada partililere hitap eden Musta Destici'den kritik EYT ve asgari ücret mesajları geldi.

Mustafa Destici EYT konusunda net mesajlar verdi

"Yeni bir yaşa takılmayacaklar"
EYT'liler hakkında konuşan Destici, "EYT'li kardeşlerim yeni bir yaşa takılmadan emekli olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Herkes artık bu iş olmaz, bu gündemden kalktı, bunun maliyeti çok yüksek, bütçe bunun altından kalkamaz derken ben ve arkadaşlarım hayır bu çıkmalı, bu bir hak mücadelesidir dedik." diyen BBP Lideri Destici, "Dolayısıyla da bunun ortadan kalkması gerek dedik ve yılbaşı gelmeden inşallah teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek daha sonra da yasalaşacak. Emeklilikte Yaşa Takılan kardeşlerimiz yeni bir yaşa takılmadan emeklilik hakkı kazanacaklar." şeklinde konuştu.

"Yüzde 40 ila 50 arasında artış bekliyoruz"
Asgari ücret konusunda da mesajlar veren Mustafa Destici, yüzde 40 ila 50 arasında bir artış beklediğini açıkladı.

Mustafa Destici, "Bir de asgari ücret meselesi var biz yine Bütün Birlik Partisi olarak asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesini ve refah payı verilmesini teklif ediyoruz. Muhtemelen önümüzdeki hafta asgari ücret açıklanacak. Bizim beklentimiz yüzde 40’la 50 arasında bir artış. Son 6 aylık enflasyon yüzde 20 civarlarında çıkacak gibi görünüyor. Buna yüzde 20 ila 30 arasında refah payının eklenmesi gerekiyor. Bundan da emeklilerimiz başta olmak üzere çalışan herkes faydalanmalıdır diyoruz." dedi.
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