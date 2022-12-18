Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje

TBMM Genel Kurulu'nda bütçenin son görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulması ve kabulü arasında geçen 2 aylık sürede hizmete giren projelerin listesini verirken, Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 2023 yılında hayata geçecek olanları da tek tek sıraladı.İşte o 13 dev proje:Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil TOGG, 2023 Mart ayında yollarda olacak.Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, yörüngesine fırlatılacak.İlk milli gözlem uydusu İmece'nin uçuş modeli testlerine başlandı, önümüzdeki yıl yörüngesinde olacak.Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde açılacak.Yeni nesil süper bilgisayar TRUBA'nın yer alacağı yeni veri merkezi Ankara'da açılacak. Böylece yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak.Ankara AKM-Gar-Kızılay, İstanbul Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir metro hatları hizmete açılacak.Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilecek doğal gaz 2023'ün ilk çeyreğinde vatandaşın kullanımına sunulacak.Bin 210 yataklı Kocaeli, 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı, bin 875 yataklı Gaziantep, 610 yataklı Kütahya şehir hastaneleri hizmete açılacak.Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezi için atılacak adımlar ile Türkiye bir enerji üssü olacak.Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk ünitesi devreye alınacak.Eskişehir Kırka'da 600, Balıkesir Bandırma'da 100 tonluk, toplam 700 ton kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi kurulacak.Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 7 bölgede 10 ile yayılacak.Konya'da pilot olarak başlatılan ve üreticileri hem verim düşüşü hem de fiyat azalış riskine karşı koruyan en gelişmiş tarım sigortacılığı ürünü "Gelir Koruma Sigortası" 2023'te tüm illere yaygınlaştırılacak.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023 bütçesinde giderler 4,6 trilyon, gelirler ise 3,8 trilyon lira olarak öngörüldü. Emekliden öğrenciye, dar gelirliye kadar 85 milyonun dertlerine çözüm üretecek bütçedeki bazı rakamlar ise şöyle:Toplum tüm kesimlerine 2023'te sağlanacak refah katkısı yaklaşık 1 trilyon 140 milyar lira. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 25.6'sına denk düşüyor. 2023 yılında doğalgaz ve elektrik sübvansiyonları için 530 milyar, asgari ücretin vergi dışı tutulmasıyla 300 milyar, yaşlı, engelli, emekli, dul ve yetimler gibi toplum kesimlerini korumak amacıyla yapılan vergi indirimleri kapsamında 51 milyar lira kaynak sağlanacak.2023 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için 258.4 milyar lira ayrılacak.Bütçede mazot desteği yüzde 282, gübre desteği yüzde 140 artırılarak toplamda çiftçiye 16,9 milyar lira ödeme yapılacak.