MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, 'Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!' ifadelerine yer verildi.