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MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler etkisiz hâle getirildi
Ekleme: 18.12.2022 - 10:51 Güncelleme: 18.12.2022 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, 'Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!' ifadelerine yer verildi.
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