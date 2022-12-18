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Beyaz Gazete
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Kahramanmaraşlı Efe Dayı'nın Cumhurbaşkanı sevgisi içine sığmıyor

Tuvalet işletmeciliği yapan Muharrem Ardılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını duvara asıyor. Ardılı, Cumhurbaşkanı'na hayran olduğunu ifade ederken, "Bir canım var feda olsun" dedi.

Ekleme: 18.12.2022 - 13:21 Güncelleme: 18.12.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraşlı Efe Dayı'nın Cumhurbaşkanı sevgisi içine sığmıyorKahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Muharrem Ardılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle biliniyor.

Bölgedeki Çiçek İş Hanı'nda tuvalet işletmeciliği yapan Ardılı'nın mahlası ise 'Efe Dayı'.

Efe Dayı, yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan konulu gazete parçalarını iş yerinin duvarına asıyor.

'Bu adama nasıl hayran olmayayım?'
Cumhurbaşkanına hayran olduğunu belirten Ardılı, 'Türkiye'yi ayakta tuttu. Ben bu adama nasıl hayran olmayayım? Diğerleri hep el pençe durdu. 6 tane aday var. 6 tane değil 116 aday olsa bunların hepsi toprağa gidecek. Adam dünyaya meydan okudu.

'Bir canım var feda olsun'
'Ben bugün o yola başvurdum, kefenimi verdim' dedi ben de kefenimi verdim buna. Bir canım var feda olsun, mide kanseriyim ve halen vazgeçmedim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum, önemli olan ben değil bayrağımız. Ben aç kalmışım perişan olmuşum o önemli değil, ama bu adam giderse Türkiye biter” dedi.

'Çok dayak yedim, tehdit ettiler korkmadım'
Gazete kupürlerini duvara asmasının nedeninin sevgiden olduğunu ifade eden Ardılı, “Ben burada çok dayak yedim. Beni tehdit ettiler zamanında ama onlardan korkmadım. Bende bu hastalık. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeyen eve bile gitmem. Cumhurbaşkanımızı desteklemeyen insanlardan para almam, 'bir daha gelme' derim.

'Bir kere görsem yeter'
Ben ölmeden Cumhurbaşkanımızı bir kere görsem o bile yeter. Burada mı görürüm, beni mi götürürler ona onu göreyim. Allah'tan tek istediğim bu.” ifadelerini kullandı.
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