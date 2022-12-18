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Eyüpsultan'da 12 ton sahte alkol yakalandı: 2 gözaltı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ton sahte etil alkol ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Ekleme: 18.12.2022 - 09:36 Güncelleme: 18.12.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Eyüpsultan'da 12 ton sahte alkol yakalandı: 2 gözaltı
Yılbaşında vatandaşları zehirleyecek şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Sene içerisinde onlarca ölüme sebep olan sahte alkol için çalışları devam ettiren ekipler, sahte alkol üreticilerine göz açtırmıyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ekipler, 2 şahsın yasa dışı yollardan elde ettikleri etil alkolün bir kısmını depoladıkları, bir kısmını ise nakledecekleri bilgisine ulaştı.

Adrese baskın yapıldı
Harekete geçen jandarma ekipleri, Eyüpsultan'da depo olarak kullanılan alanı takibe alarak, sevkiyat esnasında baskın yaptı.

Tonlarca etil alkol yakalandı
Baskında 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, sevkiyat yapılan kamyonette 2 ton, takibi yapılan depoda ise 10 ton etil alkol ele geçirildi.

Toplam 12 ton etil alkolün yanı sıra 100 litre sıvı fenol, 10 litre parafinlight, pompa, alkol ölçer, 15 adet 100'er litrelik bidon ele geçirildi.

18 bin şişeye el konuldu
Şüphelilerin ele geçirilen 12 ton etil alkol ile 100 mililitre şişelerde yaklaşık 18 bin şişe sahte alkolü piyasaya sürecekleri öğrenildi.

2 şüpheli gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, ele geçirilen etil alkollerin Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtilirken, yakalanan H.A. ve Y.T. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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