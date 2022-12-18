Edirne'de, uyuşturucu dolu valizleri çöpe atarken yakalandılar

Edirne’de, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda yurda giriş yapan çekiciyi, Kapıkule gümrük sahasında x-ray taramasına sevk etti.Sürücünün, uyuşturucu dolu valizleri çöp konteynerine attığı tespit edildi.İHA’nın haberine göre; saha kamera araştırması çalışmaları sonucu yakalanan sürücünün başka bir çekiciyle koordineli olduğu tespit edildi.Tespit edilen valizlerin yapılan tartımında piyasa değeri 30 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen 135 paket halinde 96 kilo 410 gram skunk maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili Bosna Hersek uyruklu A.C. (39) ve Sırbistan uyruklu D.S. (29) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.