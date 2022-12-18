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Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı üzerine enerji üretmek için kurulan Torul Baraj Gölü'nde üretilen Türk somonu dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Ekleme: 18.12.2022 - 12:30 Güncelleme: 18.12.2022 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor
Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'de son yıllarda yapılan baraj ve göletler hem enerji hem de tarımsal sulamanın yanında denizi olmayan coğrafyadan balık ihraç edilmesini de sağlıyor.

Kentin en eski barajlarından birisi olan Torul Barajı'nda ise yıllardan beri balık üreticiliği yapılıyor.

Burada belirli bir grama kadar beslenen balıklar daha sonra denizdeki tesislere götürülüp büyütüldükten sonra Türk somonu olarak ihraç ediliyor.

Torul Baraj Gölü üzerinde 14 kafes alabalık yetiştiricilik tesisi bulunurken, barajda yıllık 2 bin 110 ton alabalık üretilebiliyor.

Baraj gölünde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen çevre koşulları ve hastalıklara dayanıklılığı ile verimli bir tür olan 'Gökkuşağı Alabalığı' üretilirken, 2021 yılı içerisinde firmalar tarafından 955 ton balık üretildi. 2022 yılında bu rakamın bin 200 tona ulaşması bekleniyor.

Torul Barajı'nın en önemli özelliğinin akarsu girdisi ve hızının fazla olması nedeniyle su sıcaklığının yaz aylarında 22 derecenin üzerine çıkmaması, kış aylarında da 6 derecenin altına düşmemesi olarak gösteriliyor.

Baraj gölünün üzerinde uzun yıllardan beri kafes alabalık yetiştiriciliği yapan firma yetkilisi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Sezgin Aydın, burada belirli bir seviyeye getirilip Karadeniz'deki deniz tesislerinde 2-3 kilograma getirildiğini söyledi.

Yıllık ortalama 3 bin ton Türk somonu ihraç ettiklerini ifade eden Aydın, “Türk somonunu önemli yapan Omega-6 açısından zengin olmasıdır.

Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Bu nedenle daha fazla tercih ediliyor. Bu yüzden de yurtdışından talep olarak ön plana çıkıyor” dedi.

Torul Baraj Gölü'nde yılın 12 ayı balıkçılık yaptıklarını kaydeden Aydın, “Burada yılın 12 ayı balıkçılık yapıyoruz.

Torul Barajı'nın önemli özelliklerinden birisi akarsu girdisi ve hızının fazla olması ve bundan dolayı 22 derecenin üzerine çıkmaması ve kışın da 6 derecenin altına düşmemesidir.

Baraj gölüne 2 gram olarak gelen yavru balıklar 1 kilograma kadar çıkarılıp belli bir boyuta geldikten sonra Karadeniz'de deniz tesislerimize götürülüyor.

Burada da yurtdışı taleplerine göre 2-3 kilogramın üzerine çıkarıldıktan sonra özellikle Japonya, Çin, Vietnam ve Rusya'ya ihraç ediliyor” diye konuştu.

Aydın, mevsimsel değişikliğe bağlı olarak bu durumun da değiştiğini belirterek 2022 yılında ihracatlarının 3 bin ton civarında olduğunu ve bunu da doğrudan fabrikalar aracılığıyla yaptıklarını sözlerine ekledi.
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