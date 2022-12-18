Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile görüştü...

Katar'da Dünya Kupası final maçını izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç sonrasında Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Twitter'ın da yeni sahibi olan Elon Musk ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ev sahipliğinde Lusail Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi.Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu , Twitter'ın da yeni sahibi olan Elon Musk ile bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanlarından Kolinda Grabar Kitarovic ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.