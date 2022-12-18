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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da gençlerle bir araya geldi. Seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen genç kıza yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi tüyo için acele etme. Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim. Sonra tüyoyu değil size gerçeği veririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim
Ekleme: 18.12.2022 - 23:05 Güncelleme: 18.12.2022 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı'na katıldı.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo istendi.

'TÜYOYU DEĞİL GERÇEĞİ VERİRİZ'

Tatil programını buna göre yapacağını belirten genç kıza yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah bu seçimin neşesini hep birlikte yaşayacağız. Şimdi tüyo için acele etme. Çünkü Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim. Sonra tüyoyu değil size gerçeği veririz.' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim
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