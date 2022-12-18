  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı

Afganistan’ın Parwan vilayetinde yer alan Hindukuş Dağları’nın zirvesindeki Salang Tüneli’nde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Ekleme: 18.12.2022 - 15:59 Güncelleme: 18.12.2022 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralıAfganistan’ın Parwan vilayetinde bulunan Hindukuş Dağları’ndaki Salang Tüneli’ne giren bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi.

Yerel saatle 21.00 sıralarında yaşanan olayda patlamanın şiddetiyle yangın çıktı. Parwan Valiliği Sözcüsü Hikmetullah Şamim, can kaybının daha da artabileceğini belirterek, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

Afganistan Sağlık Bakanı Qalandar Ibad ise yaralıların başkent Kabil, Baghlan ve Parwan’daki hastanelere sevk edildiğini ve tünelde mahsur kalan kişilerin kurtarıldığını açıkladı.

Öte yandan, tünelde mahsur kalanlara yaklaşık 50 askerle yardım için gelen Komutan Mawlawi Abdulghafoor, “Salang’da gördüğünüz gibi acı bir olay yaşandı. Akaryakıt taşıyan araç yandı ve etrafındaki diğer araçlar da hasar gördü. Birçok kişi yaralandı. Tünel çatısı da çöktü. Olay yerine 100 metre kadar yaklaşabildik ve 18 yaralıyı çıkardık. Bölgede bulunan diğer birimlerin yardımıyla yaralıları hastanelere sevk ettik. Şu anda olay yerinin 200 metre uzağındayız ve yardıma devam edeceğiz” dedi.
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yarışı CHP'yi böldü
İYİ Parti'li Turhan Çömez'den dikkat çeken HDP açıklaması: Rahatsızlık duymayız
İngiliz gazetesi The Guardian'dan muhalefete çağrı: Erdoğan bir dönem daha kazanmamalı
Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak
Mısır'a Libya'nın kıta sahanlığını ihlal tepkisi: Diyalog süreci başlatılmalı
MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler etkisiz hâle getirildi
İYİ Parti'li Aytun Çıray Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmamasına ilişkin konuştu: Bizim lehimize oldu
Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı: Fitne tüccarlarına prim vermeden kardeşliğimize sahip çıkalım
Dosta güven düşmana korku! İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat!
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada
Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var
İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz...
Yunan uçaklarından Ege'de taciz: Gerekli karşılık verildi
Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım