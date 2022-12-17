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Türkiye'nin yüreğini sızlatan üvey baba dehşetine 4 yıl 2 ay hapis cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı gıda imalathanesinde 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T.’yi tekme tokat dövdüğü için gözaltına alınan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken üvey babaya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ekleme: 17.12.2022 - 13:48 Güncelleme: 17.12.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin yüreğini sızlatan üvey baba dehşetine 4 yıl 2 ay hapis cezasıAntalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı gıda imalathanesinde 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T.'yi tekme tokat dövdüğü için gözaltına alınan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken üvey babaya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, M.E.T. ve annesi Kemal Sıkıcı'dan şikayetçi olmazken, M.E.T.'nin 6-7 ay içerisinde 12 kez darp nedeniyle tedavi gördüğü belirlendi.

İzleyenlerin büyük tepkisini çeken olay geçtiğimiz 8 Eylül tarihinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ve Sarılar Mahallesinde bulunan bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi. İşyerine gelen jandarma ekipleri işyerinin imalathane bölümünde çalışan 14 yaşındaki M.E.T.'nin üvey babası Kemal Sıkıcı tarafından sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba Kemal Sıkıcı jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Gözaltına alınan üvey baba Kemal Sıkıcı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Güvenlik kamerasını izleyenler gözlerine inanamadı

Üvey baba Kemal Sıkıcı'nın M.E.T.'yi darp ettiği ve birden fazla tekrarlanan anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. M.E.T., çalıştığı esnada Kemal Sıkıcı'nın zevk için çocuğu yumrukladığı, küçük çocuğun kendisine sözlü karşılık bile vermemesine rağmen tekmeleyip yere yatırdığı, yerde yatarken boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.

7 ayda 12 kez dövülerek hastanelik edilmiş

M.E.T. ve annesi Kemal Sıkıcı'nın daha önce böyle bir şey yapmadığını, işyerinde çalışanları dayak ve darp olayına şahit olmadıklarını söylerken 14 yaşındaki M.E.T.'nin 6-7 aylık süreçte dayak ve darp nedeniyle en az 10 kez Manavgat Devlet Hastanesine gelerek tedavi gördüğü belirtildi.

Çocuğa eziyet suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası

Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, M.E.T. ve annesi daha önce böyle bir olay yaşanmadığını söyleyip Kemal Sıkıcı'dan şikayetçi olmazken, tanık olarak ifadelerine başvurulan gıda imalathanesi çalışanları zaman zaman bağırıp çağırmaya şahit olduklarını, dövülme olayını görmediklerini belirttiler. Sanık Kemal Sıkıcı ise, üvey oğlu ile kulaklık yüzünden tartıştığını, kulaklık için evden izinsiz para alması nedeniyle sinirlenerek tokat attığını, bundan dolmayı çok pişman olduğunu, ailesini ve çocuklarını çok sevdiğini söyledi.

Sanık Avukatı Sevda Ünlü Yılmaz, olayın hırsızlıktan kaynaklanan bir şiddet olayı olduğunu belirterek 'Eziyet suçunun olabilmesi için bir kişinin sürekli eziyet etmesi gerekmektedir. Bu olay tek bir eylem olup eziyetten bahsedilemez. Mağdur olayın ardından sinirle şikayetçi olsa da daha sonra böyle bir olayın olmadığını belirterek şikayetinden vazgeçmiştir. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süreçte çalışamadığı için çocukları zor durumdadır. Müvekkilimin adli kontrolle serbest bırakılmasını talep ediyorum' dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti çocuğa karşı eziyet suçundan dolayı Kemal Sıkıcı'ya 5 yıl hapis cezası verirken cezanın 1/6 oranında indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası olarak uygulanmasına karar verdi.
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