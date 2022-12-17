Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı!

'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.