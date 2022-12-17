Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisini hedef aldı. CHP'yi, Atatürk'e hakaret edenlerin doldurduğunu söyleyen İnce, "Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. FETÖ'cüler orada." ifadelerini kullandı.

İzmir programı kapsamında Tire'de temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaptığı konuşmada da muhalefetin başarısızlığı nedeniyle iktidarın 20 yıldır değişmediğini, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de CHP'den destek göremediğini ifade etti.Üyelerden bahsetmediğini belirten İnce, 'Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim başöğretmenim. Benim CHP'yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. 'Atatürk diyemem' diyenler orada, 'Dersim katliamcısı' diyenler orada, 'hiçbir hizmeti yok sadece Anıtkabir yaptı' diyenler orada. FETÖ'cüler orada.' dedi.İnce, 'Ben gittim, ben CHP'nin harbi evladıydım, has evladıydım onun için gittim. İşgal altındaydı, ben de terk ettim. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'u terk ettiğinde İstanbul işgal altındaydı. İşgalden kurtarmak için İstanbul'u terk etti.' ifadelerini kullandı. İnce, konuşmasının ardından partisinin Tire ilçe binasının açılışını yaptı.