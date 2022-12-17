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Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT için son dakika açıklaması yaptı. Oktay, çalışmalardaki son durumu duyururken düzenlemenin tamamlanacağı ve ilan edileceği tarihi de verdi.

Ekleme: 17.12.2022 - 12:11 Güncelleme: 17.12.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?
TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT için kritik bir açıklamada bulundu. Oktay, çalışmalardaki son durumu duyururken düzenlemenin tamamlanacağı ve ilan edileceği tarihi de verdi. Fuat Oktay, 'Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız.' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da gerçekleşecek zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce yaklaşık 4 milyon emeklilikte yaşa takılan (EYT) sigortalıyı ilgilendiren açıklamayı yaptı. Erdoğan EYT ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı...

'2023'E EYT'Yİ ÇÖZEREK GİRECEĞİZ'

EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası bir EYT mesajı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz.'

Öte yandan çalışmanın Aralık ayı içerisinde tamamlanarak yeni yılın ilk günlerinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Ancak yasanın her koşulda 1 Ocak 2023'ü kıstas alarak yürürlükte olması bekleniyor.
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