İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonda biri sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele yurdun her karışında ve sınır ötesindeki harekat bölgelerinde devam ediyor.Bu kapsamda Cudi Dağı'nda devam eden Erden Operasyonları'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirlidi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin içine konduğu sarı ceset torbalarının fotoğrafını paylaşan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.Soylu, 'Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren Operasyonları'nda ablukada idi. Üç terörist üç sarı torba... Kahraman evlatlarımızın eline sağlık.' ifadelerini kullandı.