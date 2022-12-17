Doğuş klip çekiminde kaza geçirdi!

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler' ve 'Yalancı' şarkılarıyla tanınan Doğuş, söz ve müziği kendisine ait 'Son Perde' parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Doğuş, yeni şarkısına Antalya Alanya sahillerinde bir de klip çekti.

Senaryo gereği teknede çekilmesi gereken sahneler, çekim ekibine ait jet ski'nin Doğuş'un bulunduğu tekneye çarpmasıyla son buldu. Jet ski çarptıktan sonra denize düşen şarkıcının yardımına set ekibi koştu.Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Doğuş, kazadan yara almadan kurtuldu. Çekimlere sahilde devam edilirken, ünlü şarkıcı 'İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen. Bu da onlardan biri oldu' dedi.