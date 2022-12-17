Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mardin Derik Ovası Sulaması', 'Midyat-Nusaybin Yolu', 'Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme' ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan, 'Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal yaptık. Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik' ifadelerini kullandı.