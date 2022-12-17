  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen ve muhalefetin tepkilerine neden olan hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Henüz yargı süreci bitmedi. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Ekleme: 17.12.2022 - 15:23 Güncelleme: 17.12.2022 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar muhalefetin tepkilerine neden olurken, hükümete karşı algı operasyonu da yapılmaya başlandı.

'SİYASİ TARTIŞMA YOK YSK'YA HAKARET VAR'
Verilen kararla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 'Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez.
Yunan uçaklarından Ege'de taciz: Gerekli karşılık verildi
Bakan Bilgin tarih verdi: Uzlaşma sağlayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı
Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi
Polis servisine hain pusu: Eylem Lice'de planlanmış
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı!
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi!
CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'
TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi!
CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuk tacizi: Soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması! 'Siyasal akılsızlığın ta kendisi'
Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.
17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı