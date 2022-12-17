Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen ve muhalefetin tepkilerine neden olan hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Henüz yargı süreci bitmedi. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar muhalefetin tepkilerine neden olurken, hükümete karşı algı operasyonu da yapılmaya başlandı.Verilen kararla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 'Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez.