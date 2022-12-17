Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin’de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bay Kemal sen çocuğa cinsel istismarı konuşuyorsun. 13-14 yaşında Kandil’e kaçırılan o yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? Senin Kandil'e karşı ciğerin yok. Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu, Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kente 17 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirten Erdoğan bir de müjde veren 'Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler, etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz.' dedi.