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Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi

Balıkesir'de 18 yaşındaki bir kızın, suç şebekesi tarafından kaçırılıp işkence ve cinsel istismara maruz kaldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Çete lideri olduğu öne sürülen Mehmet Salih Turanlı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
Ekleme: 17.12.2022 - 13:06 Güncelleme: 17.12.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
Balıkesir'de bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, bir ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kız, polise şikayetçi oldu.

Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi

İhbar üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağlayan şüphelilerin haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri çalışmaların ardından, tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Çiftlik evinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Öte yandan, çeteye yönelik daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

SIRTINDAKİ EJDERHA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ
Operasyonun ardından olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İşkence gören bazı iş yeri sahiplerinin, iş yerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı tespit edilirken, bugüne kadar işkence gören 4'ü kadın 14 kişinin korkudan polise ihbarda bulunamadıkları ortaya çıktı.

G.A.'nın, çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis ettiği öğrenildi.

Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi



İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRI
Şüphelilerin, kaçırdıkları kadınlara işkence ve cinsel saldırının yanı sıra zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin darp izlerini ve işkence videolarıyla diğer kadınları da tehdit ettiği belirlendi.

4 TUTUKLAMA
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇETE LİDERİ MEHMET SALİH TURANLI
Esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara çiftlik evinde işkence ve cinsel saldırıda bulunduğu belirlenen çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
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