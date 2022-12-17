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Bakanlıktan 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin açıklama: Hukuki süreç takip ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir’de işkence gördüğü için hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğu ve koruma altına alınan 2 kardeşe ilişkin, “İhmal ve istismar mağduru çocuklar ve kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hala ve amcanın tutuklanması, firari babaannenin gözaltına alınması ile başlayan hukuki süreç Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.

Ekleme: 17.12.2022 - 22:56 Güncelleme: 17.12.2022 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin açıklama: Hukuki süreç takip ediliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'İşkence Gören 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Anne ve babası cezaevinde bulunan üç kardeşten 2016 doğumlu kız çocuğunun 14 Aralık 2022 tarihinde şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturma neticesinde 2 erkek kardeş savcılık talimatıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "8 ve 12 yaşındaki erkek kardeşler hakkında acil koruma kararı alınmıştır. Halen kuruluş bakımında bulunan ihmal ve istismar mağduru çocukların, yetersiz beslenme ve uygun olmayan koşullarda yaşamaları nedeniyle oluşan gelişimsel problemlerine yönelik sağlık kontrolleri devam etmektedir. İhmal ve istismar mağduru çocuklar ve kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hala ve amcanın tutuklanması, firari babaannenin gözaltına alınması ile başlayan hukuki süreç Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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