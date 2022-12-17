Adapazarı’nda çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanlarının önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı kavga çıktı.Kısa sürede çatışmaya dönüşen olayda Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. yaralandı.7 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın yaşandığı bölge ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.KurtarılamadıTedavi altına alınan ve ağır yaralandığı belirtilen Ahmet Toykar adlı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Diğer yaralıların tedavileri de sürüyor.Polis, çatışmanın sebebini araştırıyor.