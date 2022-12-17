4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında

Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise Akdeniz'de aynı anda görev yapıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:'Fatih Sondaj Gemisi 'Türkali-11 kuyusunda' sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi ' Türkali-12' kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi 'Türkali-10' kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. '